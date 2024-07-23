Премьер-министр Польши врывается в бой вместе с новым обновлением для Tekken 8 Я...

Премьер-министр Польши врывается в бой вместе с новым обновлением для Tekken 8Японские разработчики из Bandai Namco выпустили свежее обновление для популярного файтинга Tekken 8, предоставляя игрокам целый ряд давно ожидаемых функций и улучшений.