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Иркутск Сегодня

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Суд обязал контрабандистов из Тайшета выплатить 59 млн за незаконный вывоз леса

Тайшетский суд обязал осужденных контрабандистов выплатить государству более 59 млн рублей. Решение вынесено по иску Тайшетской транспортной прокуратуры, установившей факт незаконного вывоза организованной группой свыше 18 тыс.

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