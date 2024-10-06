Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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Украденные деньги — это всегда наши, общества, невосполнимые, безвозвратные потери — чьи-то жизни, чьё-то несостоявшееся будущее, чьи-то ранения, чьё-то горе. Люди, которые воруют у армии, — это не просто воры, они убийцы

Украденные деньги — это всегда наши, общества, невосполнимые, безвозвратные потери — чьи-то жизни, чьё-то несостоявшееся будущее, чьи-то ранения, чьё-то горе. Люди, которые воруют у армии, — это не просто воры, они убийцы

Из проблем права: до какого количества трупов позволительно ошибаться? © Станислав Ежи Лец Дня не проходит без задержаний или арестов чиновников Минобороны или их «деловых партнеров» по воровству и коррупции.

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Комментарии
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Karmadon
Необходимость вернуть исключительную меру наказания очевидна. Хотя бы &quot;по законам военного времени&quot;.
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4 час.
Владимир Балаев
Расстрел и полная конфискация имущества. Конфискация имущества -  включая родственников осуждённого, при малейшем подозрении на то что он переписал часть на них.  Даже в древнем Китае так поступали, а тем паче сейчас.  Коррупция это ржавчина разрушающая на ходу весь корабль государства. Платить приходится жизнями людей - как правило хороших, которые не потеряли совесть, и не наворовали миллиарды, не откупаются, и не косят от фронта
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3 час.

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