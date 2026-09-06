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Царьград

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"Хозяин двора" бил, а его жена – поливала кефиром: Дикое нападение на многодетную мать в Воронеже из-за парковки

"Хозяин двора" бил, а его жена – поливала кефиром: Дикое нападение на многодетную мать в Воронеже из-за парковки

Многодетную мать избили из-за парковочного места в Воронеже. После того, как женщина упала на землю, издевательства продолжились – её облили кефиром и продолжили называть оскорбительными словами.

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