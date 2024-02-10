МЧС: До понедельника в ряде районов Астраханской области установится сильный гололед

А на проводах и деревьях возможно большое налипание мокрого снега. По данным АЦГМС, в период с 19:22 10 февраля и до утра 12 февраля в центральных районах Астраханской области (Енотаевский, Харабалинский и Красноярский) ожидается сильный гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.