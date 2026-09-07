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Пятый канал

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Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотников над регионами России за день

Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотников над регионами России за день

Силы противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над территориями России и акваторией Черного моря.

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