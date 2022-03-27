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ACA 138: Расулов нокаутировал Джонсона, Борисов победил Бибулатова и другие бои

26 марта в Грозном (Россия) состоялся турнир ACA 138, в котором были разыграны три титула промоушена, а также определен полуфиналист гран-при легковесов.

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