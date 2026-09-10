Верхнюю Волгу ждет серьезное обмеление из-за глобального потепления

Уже сейчас на отдельных участках у Ржева объем весеннего стока сократился более чем наполовину, а местами реку можно перейти вброд В Тверской области в ближайшие два десятилетия Верхняя Волга может значительно обмелеть, если текущие климатические изменения сохранятся.
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