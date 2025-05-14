Позорное блеяние министрика просвещеньица, или "Как же он работал в очистке?!"

Спасибо, Вы подтвердили и мои предположения по возможному негласному указанию сверху о постепенной ликвидации у нас машиностроения-приборостроения. Авиа, автомобиле и станко развалено давно, заводы разграблены или медленно ликвидируются после прихватизации. И брауны-кравцовы мыслят: зачем России специалисты-металловеды и литейщики, коль нет заводов. И сегодня продолжают ликвидировать в сохранившихся ещё учебных учреждениях профобразования страны отделения и факультеты литейного производства и металловедения-термообработки. Попытки внушения об опасности такой политики наталкиваются на элементарное отсутствие каких-либо технических знаний занимающих высокие кресла чиновников и государственную безответственность, граничащую с прямым вредительством.

ВМ

Владимир Минаков

"нашего министрика просвещеньица, начали возюкать фэйсом об тейбл." Так ему - как с гуся вода... Ведь это - полный провал работы всего министерства! Т.е., за солидную зарплату в кабинетах сидит несколько сотен чиновников, выковыривают какие-то никому не нужные указания, не контролируют ни темы, ни текст написанного в учебниках, ни условия работы в школах и предоставление жилья педагогам в сельской местности, ни штатное расписание и его заполнение кадрами учителей ... Хорошо пристроились... Что там, очередной султанат с гаремом, что на проведение работ времени не хватает?