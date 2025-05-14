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Позорное блеяние министрика просвещеньица, или "Как же он работал в очистке?!"

Позорное блеяние министрика просвещеньица, или "Как же он работал в очистке?!"

Интересные новости: г-на (не господина) Кравцова, непарнокопытного нашего министрика просвещеньица,  начали возюкать фэйсом об тейбл.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Спасибо, Вы подтвердили и мои предположения по возможному негласному указанию сверху о постепенной ликвидации у нас машиностроения-приборостроения. Авиа, автомобиле и станко развалено давно, заводы разграблены или медленно ликвидируются после прихватизации. И брауны-кравцовы мыслят: зачем России специалисты-металловеды и литейщики, коль нет заводов. И сегодня продолжают ликвидировать в сохранившихся ещё учебных учреждениях профобразования страны отделения и факультеты литейного производства и металловедения-термообработки. Попытки внушения об опасности такой политики наталкиваются на элементарное отсутствие каких-либо технических знаний занимающих высокие кресла чиновников и государственную безответственность, граничащую с прямым вредительством.
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1 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;нашего министрика просвещеньица, начали возюкать фэйсом об тейбл.&quot;                                                                                                                                        Так ему - как с гуся вода... Ведь это - полный провал  работы  всего министерства! Т.е.,  за солидную зарплату в кабинетах сидит несколько сотен чиновников, выковыривают какие-то никому не нужные указания, не контролируют ни темы, ни текст написанного в учебниках, ни условия работы в школах и предоставление жилья педагогам в сельской местности, ни штатное расписание и его заполнение кадрами учителей ...    Хорошо пристроились...  Что там, очередной султанат с гаремом, что на проведение работ времени не хватает?
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1 час.
Астон Мартин
именно так и есть  ...
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