"Замешан важный бизнесмен": начальника крупной компании "прижали" силовики в Приморье

"Замешан важный бизнесмен": начальника крупной компании "прижали" силовики в Приморье

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в  отношении начальника производства коммерческой организации.

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