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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Салавата» о допинге в «Толпаре»: «Закончили внутреннее расследование – виновных не установили. Уверены, что никто из игроков невиновен»

В апреле РУСАДА сообщило, что ведет расследование по факту семи положительных допинг‑тестов у игроков молодежной команды «Салавата Юлаева».

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