Россию загоняют в угол: нам предстоит выбор между войной с Европой или миром на условиях Трампа

ОПЯТЬ ВСЕПРОПАЛЬЩИКИ СТАРАЮТСЯ. РОССИЯ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ ЧЕТКО СКАЗАЛА И СВОРАЧИВАТЬ НЕ БУДЕТ. КОМУ НЕ НРАВИТСЯ 0 ГОУ АУТ ИЗ РОССИИ, ВОЗДУХ БУДЕТ ЧИЩЕ. НИКАКОГО ЗАГОНА НЕТ И НЕ БУДЕТ. РОССИЯ НЕ ПРИЕБАЛТЫ ИЛИ ПРОЧАЯ ШУШЕРА ПОПИСКИВАЮЩАЯ. РОССИЯ БЫЛА , ЕСТЬ И БУДЕТ. А ВОТ БУДУТ ЛИ ТЕ, КТО ПЫТАЕТСЯ СТРАВИТЬ НАС? НЕКОТОРЫЕ БУДУТ...В МЕШКАХ

Леонид Руси

Да не хочет еврейский мальчик слушать Трампа... Дерзит ему, обложил его трёхэтажно... Бандерлоги тоже ненавидят Трампа за то, что Трамп не прислуживает великим копателям морей... А что мы... Там кастрюлеголовые скачат, тату Гитлера набивают, зигуют... Надо бы добить гадину в их логове... Трамп то далеко, а мы здесь, что, с майданутыми сатанистами будем мирный договор подписывать? Они же по храмам стреляют. В каждом блиндаже икона дьявола... Как можно с сатанистами разговаривать? Они же мирное население, стариков, детей, убивают. Бандерлоги же орки, а это не лечится...