Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Да не хочет еврейский мальчик слушать Трампа... Дерзит ему, обложил его трёхэтажно... Бандерлоги тоже ненавидят Трамп...Россию загоняют в...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    ОПЯТЬ ВСЕПРОПАЛЬЩИКИ СТАРАЮТСЯ. РОССИЯ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ ЧЕТКО СКАЗАЛА И СВОРАЧИВАТЬ НЕ БУДЕТ. КОМУ НЕ НРАВИТСЯ 0 ГОУ А...Россию загоняют в...
  • Meerflieger
    Наберите в поиске "потомственное дворянство", а потом "Табель о рангах"Раздающая мигрант...

Россию загоняют в угол: нам предстоит выбор между войной с Европой или миром на условиях Трампа

Россию загоняют в угол: нам предстоит выбор между войной с Европой или миром на условиях Трампа

Если Россия не откажется от грядущей победы. Намедни звонил  Трамп,  угрожал   Трамп   напейсал  в своей  собственной  социальной   сети, что  если  Россия и Украина  не  сядут  за  стол  переговоров, он  введет против  России  крупномасштабные  ССанкции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Гудков
...и чего ж ты чертыхаешься, богомолец?..
Ответить
53 мин.
Людмила Лиханова
ОПЯТЬ ВСЕПРОПАЛЬЩИКИ СТАРАЮТСЯ. РОССИЯ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ ЧЕТКО СКАЗАЛА И СВОРАЧИВАТЬ НЕ БУДЕТ. КОМУ НЕ НРАВИТСЯ 0 ГОУ АУТ ИЗ РОССИИ, ВОЗДУХ БУДЕТ ЧИЩЕ. НИКАКОГО ЗАГОНА НЕТ И НЕ БУДЕТ. РОССИЯ НЕ ПРИЕБАЛТЫ ИЛИ ПРОЧАЯ ШУШЕРА ПОПИСКИВАЮЩАЯ. РОССИЯ БЫЛА , ЕСТЬ И БУДЕТ. А ВОТ БУДУТ ЛИ ТЕ, КТО ПЫТАЕТСЯ СТРАВИТЬ НАС? НЕКОТОРЫЕ БУДУТ...В МЕШКАХ
Ответить
22 мин.
Леонид Руси
Да не хочет еврейский мальчик слушать Трампа... Дерзит ему, обложил его трёхэтажно... Бандерлоги тоже ненавидят Трампа за то, что Трамп не прислуживает великим копателям морей... А что мы... Там кастрюлеголовые скачат, тату Гитлера набивают, зигуют... Надо бы добить гадину в их логове... Трамп то далеко, а мы здесь, что, с майданутыми сатанистами будем мирный договор подписывать? Они же по храмам стреляют. В каждом блиндаже икона дьявола... Как можно с сатанистами разговаривать? Они же мирное население, стариков, детей, убивают. Бандерлоги же орки, а это не лечится...
Ответить
12 мин.
наверх