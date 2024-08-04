Как рассчитывается страховая пенсия по старости

Вам назначена? Страховая пенсия по старости – наиболее распространённый вид пенсии в России. По какой формуле она рассчитывается и как крымчанам будет засчитана в стаж работа до 2015 года, выясняла «Крымская газета».
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