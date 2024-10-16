По чушиному закону: что будет с платой за отопление для жителей Астрахани

В преддверие отопительного сезона жителей Астрахани волнуют два вопроса: когда дадут тепло и как мы будем за него платить? История эта длится с весны прошлого года, когда Астраханские теплосети впервые в новейшей истории региона изменили принцип начисления платы за отопление.