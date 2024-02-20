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Совбез против Центробанка. Что первично и что вторично – правда или деньги, безопасность или независимость

Совбез против Центробанка. Что первично и что вторично – правда или деньги, безопасность или независимость

Совбез против Центробанка. Что первично и что вторично – правда или деньги, безопасность или независимость Нет претензий? Есть претензии! Перечислять претензии, которые можно было бы предъявить главному кредитному учреждению страны, не так сложно.

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Комментарии
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Юрий Ded
Интересные рассуждения гения от = транспортной инженерии = о финансах государства . Ахтор а ты хоть в курсе что ЦБ полностью подчиняется президенту и совету безопастности России . Если бы ты это знал то не тянул бы = сову на глобус = . Хотя для старого партийца наличие ума не обязательно - лозунги первичны .
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14 час.
Юрий Ильинов
Кто кому подчиняется расказал Хазин и с Вашим не совпадает.
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13 час.

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