Совбез против Центробанка. Что первично и что вторично – правда или деньги, безопасность или независимость Нет претензий? Есть претензии! Перечислять претензии, которые можно было бы предъявить главному кредитному учреждению страны, не так сложно.
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