Совбез против Центробанка. Что первично и что вторично – правда или деньги, безопасность или независимость

Юрий Ded

Интересные рассуждения гения от = транспортной инженерии = о финансах государства . Ахтор а ты хоть в курсе что ЦБ полностью подчиняется президенту и совету безопастности России . Если бы ты это знал то не тянул бы = сову на глобус = . Хотя для старого партийца наличие ума не обязательно - лозунги первичны .