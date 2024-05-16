ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Свежие комментарии

  • Александр Балушкин
    Какую чушь ещё придумают уроды?На улице Свободы ...
  • Вовладар Даров
    Эта новость видимо сенсационная, вся Россия должна знать это?В центре госуслуг...
  • Вовладар Даров
    Вы знаете такого подвига уже давно не было в России!!!! Новость сенсационная!!!!В проезде Донелай...

На станциях МЦД в Южном Тушине изменится расписание движения поездов

С 2:00 18 мая до 2:00 20 мая, а также с 2:00 25 мая до 2:00 27 мая изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 На Рижском направлении:  Большая часть поездов следует укороченными маршрутами от/до Стрешнево и Курского вокзала.

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