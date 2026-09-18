Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Горловке, жертв нет

Беспилотник ВСУ нанес удар по автобусу в Никитовском районе Горловки. Глава города Иван Приходько сообщил, что несмотря на повреждение транспорта, пострадавших среди пассажиров нет.
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