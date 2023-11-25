Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Дроны с автоматическими дефибрилляторами способны спасать жизни — они прилетают раньше скорой, показало исследование

Дроны с автоматическими дефибрилляторами способны спасать жизни — они прилетают раньше скорой, показало исследование

Обширное более чем двухлетнее исследование в Швеции по доставке дронами автоматических дефибрилляторов для реанимации людей с остановившимся сердцем показало, что беспилотники действительно спасают жизни до прибытия медиков.

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