Смартфоны указывают на компрометацию: советы по безопасности пользователей

Аномальные действия смартфона без участия владельца считаются одним из основных признаков его взлома, сообщил РИА Новости Никита Новиков, руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security.
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