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В Екатеринбурге гонки за водителем без прав закончились стрельбой

В Екатеринбурге гонки за водителем без прав закончились стрельбой

Наряду ДПС пришлось стрелять по колёсам, чтобы остановить нарушителя ПДДПогоней со стрельбой закончилась 2 марта в Екатеринбурге попытка экипажа ДПС остановить непристёгнутого ремнём безопасности водителя.

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