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Царьград

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Комбриг ВДВ подполковник Фролов арестован по делу за мошенничество

Комбриг ВДВ подполковник Фролов арестован по делу за мошенничество

Командир подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова подполковник Константин Фролов арестован по делу в особо крупном мошенничестве.

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