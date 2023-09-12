Сбер и ряд регионов России договорились о сотрудничестве

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

На полях Восточного экономического форума — 2023 ПАО «Сбербанк» подписало ряд соглашений о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта, ESG-информации, туризма и сотрудничестве в рамках государственно-частного партнёрства.