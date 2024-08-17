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Кривой Рог стал могилой для боевиков ВСУ. Новости СВО за 16 августа

Кривой Рог стал могилой для боевиков ВСУ. Новости СВО за 16 августа

Кривой Рог стал могилой для боевиков ВСУ. Вчера 6,7K прочитали Российские военные нанесли успешные удары по скоплению украинских солдат и техники в Кривом Роге.

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