Samsung готовится начать поставки модулей памяти с интерфейсом CXL в текущем пол...

Samsung готовится начать поставки модулей памяти с интерфейсом CXL в текущем полугодииМенее крупная компания SK hynix смогла занять лидирующие позиции на мировом рынке памяти типа HBM, но Samsung Electronics надеется компенсировать это за счёт вероятного лидерства в сегменте оперативной памяти с интерфейсом CXL, которая начнёт использоваться в серверных системах в ближайшие годы.