В Петрозаводске просят помочь с продуктами для малоимущих и бездомных

В Петрозаводске социальный центр «Попечение» объявил срочный сбор продуктов. По словам сотрудников, сейчас на складе остались только макароны, а впереди — лето, время, когда поток помощи традиционно сокращается, несмотря на стабильное количество нуждающихся.
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