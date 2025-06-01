В Петрозаводске просят помочь с продуктами для малоимущих и бездомных

В Петрозаводске социальный центр «Попечение» объявил срочный сбор продуктов. По словам сотрудников, сейчас на складе остались только макароны, а впереди — лето, время, когда поток помощи традиционно сокращается, несмотря на стабильное количество нуждающихся.