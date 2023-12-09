Минздрав: перевезенные из Брянска в Москву дети остаются в тяжелом состоянии

Состояние эвакуированных из Брянска в Москву после стрельбы в гимназии подростков остается тяжелым, но стабильным, передает РИА Новости, ссылаясь на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
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