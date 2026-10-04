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Израиль в черных повязках будет играть с Ирландией в память о массовых убийствах после вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года

Футболисты сборной Израиля выйдут на матч против Ирландии с черными повязками. Команды сегодня сыграют в сербской Бачка-Тополе без зрителей.

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