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Тяжелый беспилотник С-70 "Охотник" вышел на "охоту"

Тяжелый беспилотник С-70 "Охотник" вышел на "охоту"

 Вчера 308 прочитали Россия, возможно, начала использовать свой тяжелый ударный дрон-невидимку С-70 "Охотник" в ходе боевых действий.

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