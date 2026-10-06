30 секунд записи Twenty Flight Rock были проданы на аукционе за 122 тысячи долларов. Она сделана 6 июля 1957 года, когда познакомились Джон Леннон и Пол Маккартни.
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