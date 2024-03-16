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Закон, порядок, государство

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В Самарской области полицейские и общественники совместно с представителями «Движения Первых» вручили первые паспорта юным жителям региона

В Самарской области полицейские и общественники совместно с представителями «Движения Первых» вручили первые паспорта юным жителям региона

На днях в Управлении МВД России по г. Тольятти состоялась церемония торжественного вручения паспортов юным жителям города, достигшим 14-летнего возраста.

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