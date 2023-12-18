Гастрономическое путешествие в Рождество: исторические блюда и современный вкус

В столице проходит юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество» уже десятый раз. Организаторы мероприятия представили гастрономическую программу, которая охватывает период от допетровской эпохи до настоящего времени.
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