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Донецкая группа новостей

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Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Потрясающе. Что ни пенсионер, то миллионер. 690 тысяч доларов - неплохо идля мошенников, и для пенсионера.Мошенники обманул...
  • Eduard
    Причем они такие все.Дело не в чиновниках,сделайте любого сантехника чиновником эффект будит тот же!"Такие вот богаты...
  • Eduard
    Такие люди!"Такие вот богаты...

Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) 1992 94года в Донецке Донецкая группа новостей.

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