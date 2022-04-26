"Также наносят серьёзный вред здоровью": Учёные об электронных сигаретах

По мнению специалистов, электронные сигареты также наносят серьёзный ущерб организму человека, приводя к воспалительным процессам во многих внутренних органах, а также к нарушению работы мозга и ухудшению иммунитета, пишет научный журнал eLife.
По мнению специалистов, электронные сигареты также наносят серьёзный ущерб организму человека, приводя к воспалительным процессам во многих внутренних органах, а также к нарушению работы мозга и ухудшению иммунитета, пишет научный журнал eLife.
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