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"Также наносят серьёзный вред здоровью": Учёные об электронных сигаретах

"Также наносят серьёзный вред здоровью": Учёные об электронных сигаретах

По мнению специалистов, электронные сигареты также наносят серьёзный ущерб организму человека, приводя к воспалительным процессам во многих внутренних органах, а также к нарушению работы мозга и ухудшению иммунитета, пишет научный журнал eLife.

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