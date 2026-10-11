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Совет по дому

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Готовлю 3-х литровыми банками: рецепт маринованной моркови для салатов, шаурмы и мяса. Просто и вкусно!

Готовлю 3-х литровыми банками: рецепт маринованной моркови для салатов, шаурмы и мяса. Просто и вкусно!

Маринованные овощи – это настоящая находка в период холодов, когда труднее найти сочные свежие овощи.

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