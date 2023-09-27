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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В ЯНАО проведут операцию «Жилье» после гибели людей на пожарах. Видео

Власти ЯНАО усилят профилактические меры борьбы с возгораниями в жилых домах. Решение о проведении операции «Жилье» было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством замгубернатора Андрея Гаранина, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

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