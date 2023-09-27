В ЯНАО проведут операцию «Жилье» после гибели людей на пожарах. Видео

Власти ЯНАО усилят профилактические меры борьбы с возгораниями в жилых домах. Решение о проведении операции «Жилье» было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством замгубернатора Андрея Гаранина, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.