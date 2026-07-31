Florida Open Pool Championship 2026: Алоизиус Япп начнет защиту титула против Би Джей Ассери

Среди участников первого раунда Florida Open Pool Championship 2026 – не только действующий Чемпион Алоизиус Япп, но и пятикратный обладатель US Open Шейн Ван Боунинг, а также действующий Чемпион мира Карло Биадо, сообщает WNT Алоизиус Япп начнет защиту своего титула на Florida Open Pool Championship в августе (фото: WNT)В предстоящем турнире Florida Open Pool Championship 2026 примут участие действующий Чемпион Алоизиус Япп, стремительно набирающий обороты Шейн Ван Боунинг и обладатель мирового титула Карло Биадо.