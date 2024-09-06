Новый зал ожидания для маломобильных пассажиров в Кургане: шаг к доступности

На железнодорожном вокзале Кургана 5 сентября 2024 года состоялось открытие нового зала ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД», который стал важным шагом к улучшению доступности для маломобильных посетителей.
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