Весной 1949 года в Прагу пришла телеграмма из Голливуда. Ивана Яндла — мальчика из Чехословакии — отметили специальной детской премией Киноакадемии за главную роль в «Поисках» и звали в США, на церемонии «Оскара» и «Золотого глобуса».