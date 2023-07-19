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Председателя суда, отпустившего убийцу 5-летней девочки в Казахстане, выгонят с работы

Председателя суда, отпустившего убийцу 5-летней девочки в Казахстане, выгонят с работы

В Туркестанской области отстранят от должности председателя Сарыагашского районного суда.Верховный суд Казахстана по результатам служебной проверки вынес решение об отстранении от занимаемой должности председателя Сарыагашского районного суда.

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