Председателя суда, отпустившего убийцу 5-летней девочки в Казахстане, выгонят с работы

В Туркестанской области отстранят от должности председателя Сарыагашского районного суда.Верховный суд Казахстана по результатам служебной проверки вынес решение об отстранении от занимаемой должности председателя Сарыагашского районного суда.
В Туркестанской области отстранят от должности председателя Сарыагашского районного суда.Верховный суд Казахстана по результатам служебной проверки вынес решение об отстранении от занимаемой должности председателя Сарыагашского районного суда.
Свежие комментарии