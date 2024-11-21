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В Челябинске разваливается жилая четырехэтажка, построенная 90 лет назад как временное жилье

В Челябинске разваливается жилая четырехэтажка, построенная 90 лет назад как временное жилье

Ветхий дом в Тракторозаводском районе Челябинска может рухнуть в любой момент. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, ветхий дом, расположенный на улице Савина, может рухнуть в любой момент.

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