В Челябинске разваливается жилая четырехэтажка, построенная 90 лет назад как временное жилье

Ветхий дом в Тракторозаводском районе Челябинска может рухнуть в любой момент. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, ветхий дом, расположенный на улице Савина, может рухнуть в любой момент.