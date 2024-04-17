В Барнауле начали ремонтировать дороги. Улицы, где уже идут работы

Общая площадь ремонтных работ составит более 100 тысяч квадратных метров Ремонт дорог в Барнауле / Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул" В Барнауле 16 апреля стартовали работы по ремонту дорог: в план вошли 170 участков дорог и 36 участков тротуаров, сообщает мэрия.