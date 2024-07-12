В городе идут работы по содержанию объектов ливневой канализации

В городе идут работы по содержанию объектов ливневой канализацииТретью неделю бригада рабочих МКУ «Дорожное городское хозяйство» выполняет прочистку и промывку участков подземного ливневого коллектора на проспекте Строителей.
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