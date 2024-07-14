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Царьград

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Почему русские для Запада "недо…": Как певица Юта предсказала судьбу России

Почему русские для Запада "недо…": Как певица Юта предсказала судьбу России

Певица Анна Осипова, известная под псевдонимом Юта, носит гордое звание заслуженной артистки России, хотя вполне уже стала народной.

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