В Тверской области подвели промежуточные итоги борьбы с опасным сорняком

В Тверской области усиливают борьбу с борщевиком Сосновского: выявлены сотни гектаров заражённых земель и готовятся новые меры изъятия участков В Тверском регионе подведены промежуточные итоги работы по борьбе с распространением борщевика Сосновского — опасного инвазивного растения, способного вызывать тяжёлые ожоги и вытеснять сельхозкультуры.