Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Тверской области подвели промежуточные итоги борьбы с опасным сорняком

В Тверской области подвели промежуточные итоги борьбы с опасным сорняком

В Тверской области усиливают борьбу с борщевиком Сосновского: выявлены сотни гектаров заражённых земель и готовятся новые меры изъятия участков В Тверском регионе подведены промежуточные итоги работы по борьбе с распространением борщевика Сосновского — опасного инвазивного растения, способного вызывать тяжёлые ожоги и вытеснять сельхозкультуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии