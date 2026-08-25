В Тверской области подвели промежуточные итоги борьбы с опасным сорняком

В Тверской области усиливают борьбу с борщевиком Сосновского: выявлены сотни гектаров заражённых земель и готовятся новые меры изъятия участков В Тверском регионе подведены промежуточные итоги работы по борьбе с распространением борщевика Сосновского — опасного инвазивного растения, способного вызывать тяжёлые ожоги и вытеснять сельхозкультуры.
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