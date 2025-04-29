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Зря смеялись над Эстонией. Она нашла способ "показать русским своё место". И как на это ответить?

Зря смеялись над Эстонией. Она нашла способ "показать русским своё место". И как на это ответить?

Смеялись-смеялись над Эстоний, над ее флотом, который собирается задерживать наши суда, над ее армией, которая готова взяться за русских, если украинцы не справятся.

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Комментарии
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спивак виктор
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14 час.
св
спивак виктор
и что что база?ведь они не отважные они а безмозглые ,рыпнуться бздят а попонтоваться в самый раз!сии дэбилы не продержатся и 3 дня,а 5 статья покойникам до лампады,да и кто за них впряжется?
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13 час.
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