Зря смеялись над Эстонией. Она нашла способ "показать русским своё место". И как на это ответить?

Смеялись-смеялись над Эстоний, над ее флотом, который собирается задерживать наши суда, над ее армией, которая готова взяться за русских, если украинцы не справятся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Черти вернуться с почестями, а про нас все забудут»: Михаил Пореченков предсказал скорое возвращение сбежавших звезд
- «Провокация. Наталью вытащим. Своих не бросаем. Выводы сделали. Они будут эффективны и неприятны»
- «Мама, а что там дядя делает?»: ребенок удивился новой молельной комнате прямо на детской площадке в Москве. Скоро таких будет много
Свежие комментарии