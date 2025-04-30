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Раскрыты финансовые тайны брака Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Раскрыты финансовые тайны брака Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Что известно о совместно нажитом имуществе Яниса Тиммы и Анны Седоковой. Вдогонку трагическим новостям о кончине латвийского баскетболиста Яниса Тиммы разгорается скандал вокруг его совместно нажитого имущества с певицей Анной Седоковой.

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