Раскрыты финансовые тайны брака Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Что известно о совместно нажитом имуществе Яниса Тиммы и Анны Седоковой. Вдогонку трагическим новостям о кончине латвийского баскетболиста Яниса Тиммы разгорается скандал вокруг его совместно нажитого имущества с певицей Анной Седоковой.
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