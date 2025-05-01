Тихонов о руководстве спортивных федераций: «Не дай бог в лыжных гонках повторить историю биатлона, откуда ушли профессионалы»

«Не дай бог в лыжных гонках повторить историю биатлона. Пока в Союзе биатлонистов России (СБР) была моя команда, у нас (на крупнейших международных стартах) было завоевано 24 золотые медали, 27 серебряных наград и 19 бронзовых.
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