Страх, усталость или тревога: почему ребенок плачет перед школой

Утренние слезы не всегда означают, что ребенок просто не хочет учиться: за ними может стоять вполне конкретная причина.
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