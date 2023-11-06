На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы

Припортовая инфраструктура, расположенная в Одессе, повреждена в результате взрывов. Об этом 6 ноября в эфире телеканала «Рада» сообщила представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.
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