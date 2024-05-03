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    Гнать их всех из России к их тупорылым баям...Из России выслали...

Из России выслали более 600 граждан Таджикистана. Очень мало!

Из России выслали более 600 граждан Таджикистана. Очень мало!

В ПЕТЕРБУРГЕ МАЛОЛЕТНИЙ УЗБЕК СКОЛОТИЛ ШКОЛЬНУЮ БАНДУ ВЫМОГАТЕЛЕЙ 13-летний Камрон приносит на уроки нож, чтобы запугивать русских детей.

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Комментарии
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Виктор Онегин
По обстановке в России началась очередная показуха по поводу рабочих эмигрантов. По русским чиновникам и силовикам молчёк,как будь то эмигранты сами собой просачиваются оформляются находят жильё захватывают учебные заведения.  Активизировалась учёная братия  делая утешительный вывод что преступность эмигрантов всего 4% от всего населения России .Эта же братия предлагает увеличивать население России производительной рождаемостью эмигрантских женщин Ну и с информационной помпой всё таки отправили 600 эмигрантов(видимо самых бешенных или безденежных) во свояси.
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1 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Как же много,если каждый день высылать по 1000 человек, то через 80 лет мы освадбодим от них россию, а мы доживём до этого ?! Это что мёртвому приправка, показуха и ничего больше. Хочется спросить у думы и правительства, а что у нас Президент Российской Федерации уже не является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он уже не принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, не обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти ?! Этот пункт конституци у нас перестал выполняться ?! Геноцид местного населения со стороны захватчиков инородцев это уже нормально ?!
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57 мин.
YYYYYYY XXXXXXX
Гнать их всех из России к их тупорылым баям...
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33 мин.

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