Из России выслали более 600 граждан Таджикистана. Очень мало!

По обстановке в России началась очередная показуха по поводу рабочих эмигрантов. По русским чиновникам и силовикам молчёк,как будь то эмигранты сами собой просачиваются оформляются находят жильё захватывают учебные заведения. Активизировалась учёная братия делая утешительный вывод что преступность эмигрантов всего 4% от всего населения России .Эта же братия предлагает увеличивать население России производительной рождаемостью эмигрантских женщин Ну и с информационной помпой всё таки отправили 600 эмигрантов(видимо самых бешенных или безденежных) во свояси.

ВЧ

Владимир Черноморский

Как же много,если каждый день высылать по 1000 человек, то через 80 лет мы освадбодим от них россию, а мы доживём до этого ?! Это что мёртвому приправка, показуха и ничего больше. Хочется спросить у думы и правительства, а что у нас Президент Российской Федерации уже не является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он уже не принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, не обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти ?! Этот пункт конституци у нас перестал выполняться ?! Геноцид местного населения со стороны захватчиков инородцев это уже нормально ?!